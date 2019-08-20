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Известная певица утонула в Приморье

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Известная певица утонула в Приморье

Владивосток, 20 августа. Во Владивостоке погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.

«Только что мне принесли скорбную весть. Не стало еще одного моего хорошего друга <…> Олеси Яковлевой», — написал он на своей странице в Facebook.

Павлов напомнил, что Яковлева являлась солисткой Приморской филармонии, финалистом Приморского конкурса «Пирамида», участницей конкурсов «Океанский проспект», «Бродвей», «СТС зажигает супер звезду». 

Прощание с Яковлевой пройдет 21 августа, в 12.00 по местному времени на кладбище на 14 км. 

По данным приморских СМИ певица утонула. У нее остались муж и малолетний ребенок. Последние годы артистка жила в Петербурге, а в октябре ей должно было исполнится 36 лет.

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