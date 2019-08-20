Горбачев заявил о необходимости диалога между РФ и США

Москва, 20 августа. России и США необходимы диалог и налаживание взаимодействия, «как бы это ни было трудно». Об этом заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев на встрече с министром иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абелой, говорится в сообщении пресс-службы Горбачев-фонда.

Отмечается, что Абела рассказал Горбачеву о мероприятиях, которые планируется провести в связи с предстоящим 30-летием мальтийского саммита. Экс-президент СССР, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас исключительно важно не допустить разрушения того, что было достигнуто совместными усилиями Москвы и Вашингтона в те годы.

«После Мальты мы прошли большие испытания, но смогли продолжить то, что было начато на встречах с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве и Рейкьявике — прежде всего в деле сокращения ядерного оружия. Сегодня очень велика потребность в диалоге, в налаживании взаимодействия, как бы это ни было трудно. И каждая страна может сыграть в этом свою роль», — сказал Михаил Горбачев.

Он также поделился подробностями встречи с президентом США Джорджем Бушем — старшим, которая состоялась на Мальте в 1989 году. По словам Горбачева, который на тот момент занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, американская сторона предложила провести встречу у берегов Мальты на военных кораблях. Суда стояли на рейде в ожидании переговоров, но ночью разыгралась буря. В это же время в порту стоял гражданский теплоход «Максим Горький», и Москва пригласила Джорджа Буша — старшего и американскую делегацию на его борт.

«Там же и состоялся саммит. Это было символично. На Мальте мы с президентом США заявили, что наши страны отказываются рассматривать друг друга как врагов и готовы строить отношения взаимодействия, а в перспективе – партнерства», — рассказал Горбачев.

Министр иностранных дел Мальты отметил, что согласен с позицией Горбачева о необходимости диалога между Москвой и Вашингтоном. Он добавил, что как член Евросоюза Мальта будет способствовать диалогу и сближению позиций стран по всем проблемам.