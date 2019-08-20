Минздраву РФ предложили опробовать на своих сотрудниках советы по укреплению здоровья

Москва, 20 августа. Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев предложил Минздраву опробовать на своих сотрудниках предложения, касающиеся питания, тестирования на алкоголь и штрафов за перекуры на работе.

«Если… в Минздраве действительно хотят бороться с вредными привычками общества, если действительно хотят перевернуть в корне ситуацию в России и со здоровьем граждан, не надо далеко ходить», — передает слова Свищева его пресс-служба.

Заслуженный тренер РФ призвал Минздрав на собственном примере показать, как нужно реализовывать его советы. Тем более, указал Свищев, что внутри ведомства сделать этом можно быстро — простым распоряжением министра.

Напомним, министерство ранее опубликовало программу под названием «Укрепление общественного здоровья работающих». Согласно документу, работодателям предлагается тестировать сотрудников на употребление алкоголя, чтобы уменьшить число несчастных случаев на производстве, устраивать физкульт-брейки и штрафовать за курение на работе.

Министерство здравоохранения РФ также предложило ограничить в офисах продажу продуктов с высоким содержанием соли и сахара, например, чипсов, газированных напитков и сухариков. Врач-диетолог Елена Чедия одобрила инициативу ведомства, обратив внимание на рост количества людей, страдающих ожирением.

Замглавы ведомства Олег Салагай объяснил, что речь не идет об оформлении предложений в виде требований, предложения министерства носят рекомендательный характер.