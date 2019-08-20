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Скульптура «Рыжего» из «Иванушек» появилась в Сочи

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Скульптура «Рыжего» из «Иванушек» появилась в Сочи

Сочи, 20 августа. Популярная группа «Иванушки International» открыла в Сочи скульптуру «Счастливчик», прототипом которой стал участник коллектива Андрей Григорьев-Апполонов.

По словам певца, идея скульптуры «появилась из космоса у поклонников группы».

«Теперь можно потереть меня на удачу. Я отношусь к этому как к аттракциону, с юмором, с иронией», — сказал артиста.

Григорьев-Апполонов признался, что потер у скульптуры все, кроме глаз. Другие участники бой-бэнда — Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко — пошутили, что подобные скульптуры можно было поставить и другим известным сочинцам в разных районах курортного городка. Например, известному певцу Стасу Михайлову — в Адлере.

Скульптура представляет собой мужчину — мечтателя, который стоит на облаке и держит в руках облако. Она появилась в центре Сочи на Платановой аллее. У «Счастливчика» также прошла автограф-сессия «Иванушек».

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