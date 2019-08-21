Сирия новости 21 августа 07.00: САА усиливает позиции в Даръа, группа боевиков ИГИЛ уничтожена в Ираке

Сирия, 21 августа. Силы САА усиливают свои позиции в провинции Даръа. Протурецкие группировки ССА продолжают притеснять жителей курдского кантона Африн. Силы безопасности в Ираке провели операцию по ликвидации боевиков ИГИЛ1 к западу от Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в настоящее время усиливают свои позиции в провинции Даръа.

«Сирийская свободная армия» (ССА): участвует в притеснениях населения оккупированной части провинции Алеппо, а также курдского кантона Африн.

Курды: продолжают игнорировать тяжелую ситуацию с гуманитарной обстановкой и инфраструктурой в зоне контроля проамериканской коалиции в провинции Хасака.

Провинция Алеппо

Протурецкие группировки «Свободной сирийской армии» продолжают притеснять жителей курдского кантона Африн и всей оккупированной части провинции Алеппо. Агентство SANA сообщает, например, что житель Африна был замучен до смерти в застенках группировки «Фиркат аль-Хамза» — одного из ключевых союзников Турции в Африне. Еще один мирный житель был похищен в районе Африна и увезен в неизвестном направлении боевиками «Фиркат аль-Амшат» — позже террористы связались с его родными и потребовали выкуп в 3000 долларов, что является огромной суммой для Сирии.

Провинция Даръа

Правительственные силы в провинции Даръа усиливают свои позиции в районах населенных пунктов Телль аль-Хадер, Даиль, Шейх Мескин и Телль Аштар. Базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) утверждает, что действия САА и союзных сил стали ответом на продолжающиеся нападения в провинции, в частности – в городе Тафас, который САА считает центром антиправительственных выступлений.

Напомним, за несколько минувших месяцев обстановка в Даръа существенно осложнилась, неизвестные боевики почти ежедневно совершают нападения на блокпосты САА, бойцов правительственного ополчения и сотрудников Воздушной разведки Сирии. Эти нападения связывают с подрывной деятельностью, которую ведут бывшие боевики ССА, лишь формально принявшие соглашение о примирении с Дамаском.

Провинция Хасака

Между тем на севере Сирии, в зоне контроля проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), жители продолжают страдать от неблагоприятной гуманитарной обстановки и разрушения инфраструктуры, с которым не способны справиться назначенные SDF «военные советы». Как сообщает агентство North Press, более 90% главных и второстепенных дорог в городе Аш-Шаддади в провинции Хасака находятся в катастрофическом состоянии. Жители вновь и вновь обращаются к курдским военным властям с просьбами о ремонте дорог, однако те не реагируют, — такая ситуация длится уже более двух лет после того как Аш-Шаддади был освобожден от террористов запрещенного в РФ «Исламского государства1». Примечательно, что в этом районе находится американская военная база – однако курдские покровители не предприняли ничего, чтобы наладить жизнь на контролируемой территории.

Ирак

Силы безопасности в Ираке провели операцию по поиску и уничтожению террористов из группировки «Исламское государство». Операция прошла в иракской провинции Найнава. Укрытие террористов ИГИЛ было найдено в районе горы Аташана к западу от Мосула, шесть боевиков, обнаруженных в подземном туннеле, были уничтожены.



1 Организация запрещена на территории РФ.