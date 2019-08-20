Харламов собрал армию троллей для атаки на Сталлоне в соцсетях

Москва, 20 августа. Комик Гарик Харламов призвал своих подписчиков в Instagram «троллить» Сильвестра Сталлоне в соцсетях. При этом комик не скрывает, что и сам не знает, зачем организовывает «атаку» на голливудского актера.

Харламов решил создать импровизированную армию русских троллей, сообщает «ФедералПресс». В Instagram он призвал подписчиков атаковать комментариями последний пост Сталлоне, который посвящен выходу нового «Рэмбо».

Харламов попросил подписчиков написать «Мне нужна твоя одежда и мотоцикл» в аккаунте звезды. Зачем — комик пока сам не может ответить на этот вопрос.

«Я пока не придумал зачем, но давайте (докопаемся) до какой-нибудь мировой знаменитости», — написал он в Instagram.

Под последними постами Сталлоне с видео из нового «Рембо» набралось уже несколько тысяч русскоязычных комментариев. Содержание постов не ограничивалось одеждой и мотоциклом, которые рекомендовал писать Харламов. Пользователи делятся рецептами, пространными размышлениями и спрашивают, как проехать до места назначения в Москве без пробок и прочее.

Отметим, ранее нападкам из России в соцсетях подверглась певица Леди Гага. Флешмоб начался после того, как появились слухи о том, что американский актер Бредли Купер ушел от российской модели Ирины Шейк к Леди Гага. Российские пользователи оставили несколько сотен тысяч комментариев под последним постом певицы, называли ее разлучницей и требовали вернуть Купера Ирине, а потом стали появляться сообщения, которые никак не касались любовного треугольника.

Позднее хендмейд-мастер из Перми Александр Дьяков заявил, что Леди Гага должна знать, что в России есть люди, которые не настроены к ней негативно. В связи с этим мастер отправил певице по почте серьги с уральскими камнями собственного изготовления, передает «Газета.ру». По словам автора, изделие содержит жадеит, который считается защитником от негатива окружающих людей.