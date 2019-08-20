Навальный не имеет реальной поддержки без своей армии «троллей» — Осташко

Главный редактор портала Politrussia и политолог Руслан Осташко на YouTube-канале своего издания прокомментировал обнаружение московской полицией в Марьино «фабрики троллей» Алексея Навального.

Цех по производству платных комментариев с призывами к беспорядкам на митингах оппозиции находился в одной из квартир жилого дома. Видео того, как молодых девушек из «фабрики» выводят сотрудники полиции, появилось в телеграм-канале «Шавки Красовского».

По словам Осташко, одним из любимых у либералов штампов является нарекание любого человека, не разделяющего мнение оппозиционеров, «троллем из Ольгино». Это выдуманное либеральным движением понятие, подразумевающее наличие армии ботов, которая якобы мешает оппозиции рассказывать согражданам ужасную правду о существующем «режиме». Другими словами, либералы, сталкивающиеся в соцсетях с человеком другой точки зрения по определенным вопросам, тут же называет его платным провокатором, заявил Осташко. Кто не с нами, тот на зарплате у Путина, считают оппозиционеры. На деле выходит банальное приписывание собственных мотивов и методов оппоненту.

Осташко отметил, что о наличии у Навального армии ботов ранее говорил политтехнолог Станислав Белковский. По его словам, в случае высказывания позиции, которая не устраивает Навального, на человека тут же обрушивается армия «навальноботов», которая пытается обвинить оппонента блогера во всех смертных грехах. Сейчас в Сети существует сервис накрутки комментариев Bosslike, о котором рассказывал RT. Согласно полученным данным, обычно платные боты получают по 10 рублей за комментарий, однако за призывы выходить на митинги и устраивать беспорядки платят больше.

Очевидно, что большие деньги таким способом не заработать, однако для школьников и студентов на каникулах даже эти средства являются хорошим заработком. Осташко уверил, что накрытая в Марьино «фабрика троллей» Навального является не единственной. Когда разоблачат все «фабрики», тогда посмотрим, как лопнет вся дутая интернет-поддержка «фюрера резиновых уточек», заключил Осташко.