Волочкова посоветовала завистницам подтянуть «телеса», чтобы отвлечь мужчин от ее шпагатов

Москва, 20 августа. Российская балерина Анастасия Волочкова резко высказалась в защиту своих фотографий, на которых она запечатлена в шпагате. Звезда ответила пользователям социальных сетей и коллегам, которые критикуют ее снимки.

Артистка заявила, что ее снимки, несмотря на обилие в Сети фотографий звезд в откровенных нарядах, все равно вызывают общественный резонанс. Волочкова посоветовала завистницам, которые критикуют ее фото, подтянуть «телеса», чтобы отвлечь мужчин.

«Так, солнышки мои, вы приведите свои телеса в такое состояние, чтобы тоже быть сексуальными, классными, чтобы ваши мужчины смотрели не на Анастасию Волочкову, а на вас», — сказала Анастасия Волочкова в эфире программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой».

Балерина также рассказала, что привыкла к негативным комментариям в социальных сетях. По ее мнению, хейтеры не понимают, что «стройность и красота — это прекрасно», а потому пишут гневные комментарии. При этом артистка заявила, что не собирается мстить своим обидчикам.

Как передает «Yтро.Ру», не так давно Анастасия Волочкова вернулась с отдыха и сразу же приступила к интенсивным тренировкам. В Сети она опубликовала видеозапись с первой тренировки после отпуска, где в очередной раз продемонстрировала шпагат. Как отмечает издание «Дни.Ру», балерина закрыла возможность комментировать свои публикации в Instagram.