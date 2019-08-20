Салливан может стать новым послом США в России

Вашингтон, 20 августа. Американский президент Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом США в России, сообщило издание The New York Times.

По информации газеты, эту информацию подтвердил источник в администрации. В статье говорится, что Салливану необходимо будет получить одобрение со стороны американских законодателей.

Ранее же несколько ведущих американских изданий сообщили, что новым послом Соединенных Штатов в РФ, скорее всего, станет Стивен Бигэн, который занимает пост спецпредставителя США по КНДР.

Нынешний посол Джон Хантсман — младший подал президенту США заявление об отставке. Он намерен покинуть пост в начале октября.

Салливан занимает должность заместителя госсекретаря США с мая 2017 года.