Вашингтон, 20 августа. Защита российской компании «Конкорд», которую в США обвиняют якобы во «вмешательстве» в выборы, может подать как минимум еще одно ходатайство о закрытии дела и о том, чтобы были исключены представленные прокуратурой улики.

Адвокат компании Эрик Дюбелье во время промежуточного досудебного заседания, прошедшего во вторник, указал, что сторона защиты готова к процессу ориентировочно в начале апреля. Прокурор назвал эту инициативу разумной.

Судья Дабни Фридрих назначила на 16 сентября очередное досудебное заседание и объявила, что ожидает от сторон подробных предложений по досудебной работе, в том числе рассмотрение улик, представленных прокурором, ходатайства защиты, инструкции присяжным и другие вопросы.

«Я ожидаю от вас подробного расписания по датам», — обратилась судья к сторонам.

Как отметил прокурор Джонатан Крэвис, инструкции для присяжных могут согласовать уже осенью текущего года, а список улик представят к началу следующего года. Тогда же сторона защиты сможет подать ходатайства об исключении из дела тех или иных улик. Крэвис уточнил, что обвинению понадобятся две или три недели для изложения собственной версии.

«У меня в расписании много дел, это дело необходимо разрешить», — отреагировала судья.

Напомним, ранее спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения 13 россиянам и трем компаниям из РФ по статье «сговор против США» и «мошенничество», не представив при этом ни единого аргумента в поддержку своей позиции.

Российская компания «Конкорд», безосновательно обвиняемая представителями американского Минюста во «вмешательстве» в выборы, подала в суд на Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра. Адвокат возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным компании уверен, что они преступили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд. При этом прокуроров суд обязал представить «Конкорду» подробные обвинения по «российскому делу».

Мюллер проводил специальное расследование якобы «вмешательства» России в выборы, однако спустя почти два года работы так и не смог найти факты того, что Москва «оказывала какое-либо влияние» на электоральные процессы, а также подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Москва, отметим, неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле заявляли, что не пытались повлиять на ход выборов в США. Американский президент и его помощники тоже опровергали контакты с Россией во время предвыборной кампании.

Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам по сути бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.

После провала расследования стало очевидно, что Мюллеру придется понести ответственность за ложные обвинения в адрес компании «Конкорд». Примечательно, что через несколько дней после появления информации об обращении компании в суд заместитель генпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку.

Эксперты отмечали, что заявления со стороны США являются всего лишь частью внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами, которая не имеет никакого отношения к России.

После провала своего «расследования» Мюллер, как и Барр, подал в отставку, а американский экономист и бывший помощник министра финансов Штатов Пол Крейг Робертс призвал и вовсе его арестовать.