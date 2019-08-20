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Украина

Кличко перестало интересовать кресло мэра 

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Кличко перестало интересовать кресло мэра 

Киев, 20 августа. Действующий киевский мэр Виталий Кличко заявил в эфире украинского телеканала, что его перестало интересовать кресло градоначальника.

По словам политика, его теперь не столько волнуют руководящие должности, сколько реализация проектов. Он признался, что получает удовольствие от изменений, которые происходят в украинской столице, поэтому и собирается повторно баллотироваться на пост мэра.

«Я хочу построить в Гидропарке украинский «Диснейленд», (…) уже есть наработки, для того, чтобы уже стартовать с этим проектом», — сказал градоначальник.

Напомним, выборы мэра украинской столицы намечены на 2020 год. Бывшего боксера Кличко неоднократно критиковали за неэффективное управление, а в июле текущего года между ним и главой администрации президента Украины Андреем Богданом произошел конфликт. По мнению Богдана, Кличко не управляет столицей, над ним стоит определенный круг лиц, который и определяет политику администрации Киева.

Кличко перестало интересовать кресло мэра 

Позже появилась информация, что глава офиса украинского президента направил письмо главе кабинета министров Александру Саенко с просьбой сделать представление об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Кличко прокомментировал конфликтую ситуацию, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский хочет поставить на должность главы КГГА «своего человека». Он отметил, что разделение полномочий мэра города и главы КГГА ликвидирует местное самоуправление в столице. Также Кличко сравнил Зеленского с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и заявил, что нынешний глава страны ведет себя «точно так же». 

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Источник: Телеканал «112 Украина»
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