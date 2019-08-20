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Советник Зеленского призвал «убить и расчленить» украинский «Нафтогаз»

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Советник Зеленского призвал ««убить и расчленить» украинский «Нафтогаз»

Киев, 20 августа. Советник украинского президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительной директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко призвал продать, разделив на части, крупные государственные корпорации-монополисты, в том числе «Нафтогаз». С таким предложением он выступил в эфире «Радио НВ».

По мнению Устенко, «монстры», которые мешают развиваться украинской экономике, должны быть «убиты и расчленены».

«Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены», — сказал советник главы украинского государства.

Устенко назвал «монстрами» НАК «Нафтогаз», «Укрзализныцю», Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) и «Укрспирт». По его мнению, те компании, которые «мешают жить и дышать не дают», должны уйти. В качестве примера он привел ГПЗКУ, в которой, по его словам, «смысловой нагрузки в принципе не существует».

Советник Зеленского высказал мнение, что «Укрзализныцю» необходимо разделить и продать, при этом оставить в руках государства только «стратегические вещи и не очень интересные для бизнеса».

Устенко также раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического роста». Нет гарантии, что в мире ситуация каким-то образом изменится и станет, в частности, лучше для Украины, подчеркнул он.

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