Посольство РФ подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета в Греции

Афины, 20 августа. Двое россиян погибли при крушении вертолета во вторник недалеко от острова Порос, подтвердили в посольстве России в Греции.

Пресс-атташе дипмиссии Василий Гаврилов сообщил, что на борту вертолета находились три человека: два пассажира и пилот.

«Оба они (граждане РФ), как и пилот, гражданин Греции, погибли», — передает ТАСС слова дипломата.

По словам сотрудника посольства, в данный момент предпринимаются необходимые меры по линии консульского отдела дипмиссии касательно репатриации тел погибших. Кто погиб в результате авиакатастрофы, Гаврилов не сказал. Он также не уточнил детали случившегося.

Ранее во вторник стало известно, что частный вертолет упал в море недалеко от острова Порос в 15.40 по местному времени. По данным греческих СМИ, судно типа Agusta A-109, которое принадлежало местному бизнесмену, арендовали двое россиян для полета из Галатаса в Афинский международный аэропорт.