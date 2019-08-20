Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США

Москва, 20 августа. Объем импорта российской нефти в США за пять месяцев 2019 года вырос почти в три раза по сравнению с показателями за аналогичный период 2018 года. Соответствующая информация содержится в статистических данных американского Управления энергетической информации (EIA).

За тот же период времени поставки нефти из Венесуэлы в Штаты упали почти в 2,5 раза год к году. В мае они практически обнулились. В связи с этим, Россия с марта опередила Венесуэлу по поставкам сырья и вышла на восьмое место в списке крупнейших стран — поставщиков нефти, передает «РБК».

Напомним, США ввели санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA в январе 2019 года. В августе Вашингтон ввел ограничения против правительства Боливарианской Республики.

Венесуэла оказалась втянутой во внутренний кризис после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. Самозванца поддержали США, а также их сторонники из числа стран Евросоюза и Латинской Америки. Россия, Китай, Турция и ряд других государств высказались в поддержку Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва призывает Вашингтон отказаться от политики давления на законные власти Боливарианской Республики.

Власти Штатов, в свою очередь, оказывают активную поддержку Хуану Гуайдо, используя при этом не только экономические ограничения в отношении Венесуэлы, но и ангажированные СМИ. Пытаясь поддержать самозванца, западная пресса распространила ложный вброс о «вывозе «золота Мадуро» самолетами российской авиакомпании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», которую якобы направили в Каракас. Позже эти сообщения были опровергнуты как на официальном уровне, представителями Москвы и Каракаса, так и изданиями, распространившими их.

В июле помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Каркас, пока президент Венесуэлы Николас Мадуро не уйдет в отставку.