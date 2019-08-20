Жительница ДНР рассказала о пытках в тюрьмах ВСУ на Украине

Донецк, 20 августа. Жительница ДНР Ольга Заскалько рассказала журналистам, как ее похитили сотрудники СБУ на выходе из собственного дома. Женщину пытали, не предъявив никаких обвинений, а позже обменяли на военнопленных.

Заскалько СБУ взяли в плен 17 января 2015 года в селе Малоорловка Шахтерского района. Поселок тогда находился под контролем украинских силовиков. Освобождение территории армией Донецкой Народной Республики произошло через месяц после задержания женщины.

Как рассказала НА «Харьков» Ольга, ее «взяли» буквально на выходе из собственного дома неизвестные лица в балаклавах и без опознавательных знаков. Никаких обвинений при задержании ей не предъявляли. Куда собираются отвезти, также не сообщили. Лишь позже Ольга узнала, что ее увезли в Артемовск, ныне — Бахмут.

«Перед этим меня завозили в какой-то подвал, ставили лицом к стене. На вопрос, зачем это, отвечали: расстреливать тебя будем. У них это вообще любимая забава», — рассказала Заскалько.

По ее словам, силовики жестоко издевались над ней: ставили на колени, избивали, запугивали. При ударе по спине силовики нанесли Ольге серьезное повреждение, последствия которого врачи исправляют до сих пор.

В камере Заскалько провела почти неделю. Чтобы узаконить «похищение», Ольгу доставили в Мариуполь и уже там «официально» задержали по обвинениям в терроризме.

«Когда меня только привезли, я была там одной женщиной. Мужчин было много – всех избивали, очень сильно. Меня практически не трогали, но постоянно угрожали что-то сделать семье», — рассказала она.

В последствие Ольга прошла через несколько тюрем: в Мариуполе, Запорожье, Вольнянске и Киеве. Во всех условия содержания, по словам Ольги, были ужасные: врачебной помощи не оказывали, еду есть было невозможно.

Потом стало ясно, что Ольгу и нескольких других заключенных везут на обмен пленными. Только в этот момент, по ее словам, с ними «обращались, как с людьми».

После возвращения в ДНР Ольгу госпитализировали из-за повреждений спины. Теперь она пришла в себя, нашла работу, начала новую жизнь. Однако в изменения отношений киевских властей к жителям Донбасса она уже не верит.

«Они настолько наплевали нашим людям в душу, что многие реагируют на них отрицательно. Донбасс выбрал правильный курс в 2014 году, и должен продолжать следовать ему», — подытожила она.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Юго-восток Украины не признал его результаты, появились Донецкая и Луганская Народные Республики. В апреле 2014 года Киев ввел на их территорию войска. В стране началась гражданская война. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта продолжаются.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский, который баллотировался от партии «Слуга народа», в ходе предвыборной кампании обещал в первую очередь заняться вопросом урегулирования вооруженного конфликта. Тем не менее с момента инаугурации он не предпринял ни одного шага в этом направлении.

В минувшие выходные глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев не сможет быстро завершить войну в Донбассе, несмотря на ожидания украинцев. По его словам, стране предстоит проделать большой путь, прежде чем она завершит военные действия на востоке. При этом он не стал уточнять, какие шаги намерена сделать новая власть для урегулирования затянувшегося конфликта, и сколько времени пройдет, прежде чем украинская армия прекратит огонь в Донбассе.