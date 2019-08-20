Израильский министр объяснил инцидент с супругой Нетаньяху и караваем на Украине  

Тель-Авив, 20 августа. Протокол визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину не предполагал активного участия его супруги в церемонии встречи, поэтому ее не проинструктировали, что делать с приветственным караваем. Об этом заявил израильский министр Зеев Элькин.

Один из ключевых членов делегации дал свое объяснение инциденту в аэропорту «Борисполь» в Киеве, где Сара Нетаньяху, судя по появившимся в Сети видео, бросила на землю предложенный ей кусок «хлеба с солью».

«Надо сказать, что вообще те, кто были (на месте. — Прим. ФАН), не почувствовали, что был какой-то инцидент. Это дали уже потом СМИ», — заступился он за жену премьера в интервью местной радиостанции «Кан-РЭКА».

Элькин указал, что премьер Израиля отломил небольшой кусочек от каравая, а затем по собственной инициативе передал «несколько крошек» супруге, которая не должна была принимать участие в церемонии.

«Она держала их в руках. Дальше, когда они пошли, они у нее упали», — добавил министр.

Отметим, что это был первый визит Нетаньяху на Украину за последние 20 лет. Чету встречали в аэропорту у трапа самолета девушки в национальных костюмах.

По некоторой информации, и по дороге на Украину супруга Нетаньяху вела себя вызывающе. Она даже пыталась прорваться в кабину пилотов. Причиной негодования первой леди Израиля стало то, что командир корабля якобы не поприветствовал ее на борту должным образом.

Как указал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, выбросить кусок хлеба на землю — это серьезное оскорбление для Украины, где хлеб всегда ценили особым образом. Его слова подтвердили комментарии украинцев, которые в Сети возмутились поведением супруги израильского премьера, упрекнув ее в плохом воспитании.

Сам Нетаньяху, находясь в Киеве, записал видеообращение, где прокомментировал инцидент в украинском аэропорту. Премьер напомнил, что жена специально надела для визита одежду в цветах украинского флага – из уважения к принимающей стороне.

В комментарии Федеральному агентству новостей политолог Максим Жаров, в свою очередь, отметил, что жена Нетаньяху известна своей скандальностью, в прошлом году она фигурировала в деле о коррупции.