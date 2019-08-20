Голикова заявила, что Кабмин решит вопрос по зарплате врачей до 1 октября

Москва, 20 августа. Правительство России до 1 октября примет решение по структуре заработной платы врачей: будет ли она жестко фиксированной или же будет возвращена система доплат. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам совещания у президента России Владимира Путина.

«Нам предстоит принять решение, мы жестко фиксируем структуру заработной платы — оклад, компенсационные, стимулирующие и внутри этого дифференциацию… И второе направление как альтернативное этому — возможное введение доплат, как это было в свое время в рамках первого нацпроекта «Здоровье», — цитирует слова Татьяны Голиковой ТАСС.

По ее словам, проверки Роструда показали, что в некоторых регионах страны зафиксированы факты неоплаты сверхурочных врачам, а также работы по совместительству. Голикова назвала сложившуюся ситуацию недопустимой. По ее словам, такое положение дел приводит к снижению зарплат врачей и педагогов.

Татьяна Голикова добавила, что в трех регионах РФ были зафиксированы серьезные отклонения по уровню заработной платы. Тем не менее, отметила она, в среднем по региону исполняется указ президента 2012 года по доведению средних зарплат врачей до 200%. По словам вице-премьера РФ, на уровне областных, краевых и республиканских больниц выполняется повышение выплат в размере даже большем, чем две средних заработных платы по региону. Однако в малых населенных пунктах, в том числе в сельской местности, имеют место факты достаточно низкой заработной платы, несущественно превышающей минимальный размер оплаты труда, резюмировала Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал создать в российском здравоохранении систему, которая бы мотивировала медицинский персонал повышать качество своей работы, четко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней.