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Военные попросили Путина учредить 21 августа День офицеров

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Военные попросили Путина учредить 21 августа День офицеров
Москва, 20 августа. Русский офицерский корпус через общественную организацию «Офицеры России» попросил президента РФ Владимира Путина сделать 21 августа государственным праздником Днем офицера. Как стало известно Федеральному агентству новостей, письмо с просьбой за подписью Героя России Сергея Липового уже направили в администрацию президента.

В обращении к главе государства говорится о том, что за последние годы уровень доверия населения к силовым структурам значительно повысился. 

«Благодаря Вам качественно изменился облик правоохранительной системы, органов государственной безопасности, структур по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и, конечно, в первую очередь – российских Вооруженных Сил. Если раньше, сразу после распада нашей советской Родины, служба в армии воспринималась как повинность, то теперь в военкоматы и военные училища стоят очереди. Престиж военной службы возрос, а сам облик российской армии качественно изменился», — пишет председатель президиума организации «Офицеры России».

Военнослужащие отмечают, что в России нет профессионального государственного праздника, который бы объединял командный состав всех силовых структур — офицеров. Не первый год офицеры неофициально отмечают свой день 21 августа, накануне дня государственного флага страны. 

«Это подчеркивает направленность служения офицеров страны и является объектом равнения для каждого из нас», — объясняет Липовой. 

От имени элиты силовых структур страны офицеры, Герои России и СССР, генералы и адмиралы попросили президента присвоить празднику официальный статус и закрепить за ним дату 21 августа.

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