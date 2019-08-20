Вашингтон, 20 августа. Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз. У его сына, Эрика Трампа, родилась дочь.

О пополнении в большом семействе Трамп сын главы Белого дома сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Рады поприветствовать Каролину Дороти Трамп в этом мире. Мы уже любим тебя», — написал Эрик Трамп.

Как передает телеканал «360», в семье Эрика Трампа это уже второй ребенок. В 2017 году у него появился сын. По данным СМИ, после избрания Дональда Трампа на пост президента США Эрик занял должность одного из исполнительных вице-президентов семейной компании The Trump Organization вместе с братом Дональдом-младшим и сестрой Иванкой.

Отмечается, что у Дональда Трампа — младшего есть пятеро детей, а у Иванки Трамп — трое.

Ранее СМИ сообщали, что президент США трижды допустил ошибку, говоря о своем отце. 3 апреля Дональд Трамп провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, после которой состоялась совместная пресс-конференция. Во время своего выступления глава Белого дома заявил, что его отец был немец и «родился в замечательнейшем месте, в Германии». По данным The Washington Post, Трамп уже в третий раз допускает подобную ошибку в отношении своего отца, который на самом деле родился в 1905 году в Нью-Йорке.