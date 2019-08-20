Акинфеев уверен в возвращении Мамаева и Кокорина в спорт

Москва, 20 августа. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев выразил надежду на возвращение в спорт экс-партнеров по сборной России по футболу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Во время пресс-конференции спортсмену задали вопрос, готов ли он оказать поддержку отбывающим наказание в колонии футболистам.

«Мы их никогда не бросали, уверены, что они вернутся в футбол», — ответил Акинфеев.

Напомним, по решению Пресненского суда, Мамаев получил один год и пять месяцев, Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы после двух драк в центре Москвы.

По данным следствия, в октябре прошлого года нападающий питерского «Зенита», а также полузащитник «Краснодара» и их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина. Спортсмены были задержаны, а затем арестованы. Суд многократно продлевал срок их содержания под стражей.

Поведение футболистов вызвало широкий общественный резонанс. Многие эксперты заявили, что хулиганское поведение спортсменов бросает тень на репутацию российского футбола и страны в целом.

Суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении футболистов. Кокорин заявил, что после выхода из колонии хочет продолжить свою карьеру в петербургском «Зените». Он подчеркнул, что горячо любит команду и благодарен за поддержку тренеру Сергею Семаку, что готов играть бесплатно. Мамаев сообщил, что хотел бы выступать за сборную России.