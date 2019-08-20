Общественная палата РФ выступила за либерализацию закона о государственном флаге

Москва, 20 августа. Общественная палата (ОП) РФ выступила за либерализацию закона о государственном флаге РФ, который дал бы возможность россиянам открыто демонстрировать его на своих домах и автомобилях, сообщает пресс-служба ОП.

«Сегодня существует довольно жесткое ограничение на использование государственного флага. В законе о государственном флаге есть список мест, где может размещаться флаг», — отметил секретарь ОП Валерий Фадеев.

Согласно закону, государственный флаг можно установить на домах только в дни государственных праздников. Иначе это будет считаться административным правонарушением. Нарушением является и украшение флагом своих автомобилей. Исключения составляют авто первых лиц государства и российских делегаций за рубежом.

Фадеев отметил, что россияне ответственно относятся к государственным символам. Поэтому ОП направила в адрес профильного комитета Госдумы предложение обсудить поправки к закону, касающиеся правил демонстрации государственного флага.

Отметим, данная инициатива возникла в преддверии празднования 350-летия государственного флага РФ, которое состоится 22 августа.

Как сообщал НСН, в субботу в честь праздника состоится митинг-концерт в Москве на проспекте Академика Сахарова. На сцену выйдут звезды отечественной эстрады: Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Натан и многие другие.

Гостями праздничного митинга концерта станут также знаменитые спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели. В этот же день на том же месте ранее должен состоятся флэшмоб «Флаг-рекордсмен».

Ранее глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич призвал российские власти разрешить использование гражданами государственного флага России не только в праздничные, но и в будние дни. Об этом глава Фонда защиты национальных ценностей рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению главы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, потребность в подобном изменении законодательства уже давно назрела.