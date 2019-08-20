Общественная палата РФ выступила за либерализацию закона о государственном флаге

Москва, 20 августа. Общественная палата (ОП) РФ выступила за либерализацию закона о государственном флаге РФ, который дал бы возможность россиянам открыто демонстрировать его на своих домах и автомобилях, сообщает пресс-служба ОП.
«Сегодня существует довольно жесткое ограничение на использование государственного флага. В законе о государственном флаге есть список мест, где может размещаться флаг», — отметил секретарь ОП Валерий Фадеев.
Согласно закону, государственный флаг можно установить на домах только в дни государственных праздников. Иначе это будет считаться административным правонарушением. Нарушением является и украшение флагом своих автомобилей. Исключения составляют авто первых лиц государства и российских делегаций за рубежом.
Фадеев отметил, что россияне ответственно относятся к государственным символам. Поэтому ОП направила в адрес профильного комитета Госдумы предложение обсудить поправки к закону, касающиеся правил демонстрации государственного флага.
Отметим, данная инициатива возникла в преддверии празднования 350-летия государственного флага РФ, которое состоится 22 августа.
Как сообщал НСН, в субботу в честь праздника состоится митинг-концерт в Москве на проспекте Академика Сахарова. На сцену выйдут звезды отечественной эстрады: Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Натан и многие другие.
Гостями праздничного митинга концерта станут также знаменитые спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели. В этот же день на том же месте ранее должен состоятся флэшмоб «Флаг-рекордсмен».
Ранее глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич призвал российские власти разрешить использование гражданами государственного флага России не только в праздничные, но и в будние дни. Об этом глава Фонда защиты национальных ценностей рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.
По мнению главы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, потребность в подобном изменении законодательства уже давно назрела.
«Это вопрос патриотизма. Наши граждане хотят размещать флаги своей страны на собственных домах, украшать ими свои автомобили. Это здоровое чувство патриотизма. Почему мы запрещаем им это делать?» — недоумевает Малькевич.