Эксперт объяснил заявление Лаврова по странам Африки в Совбезе ООН

Москва, 20 августа. Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости увеличить число африканских стран в Совете безопасности ООН базируется на меняющейся роли данного региона в мировой политике. С такой точкой зрения выступил профессор РУДН, политолог Юрий Почта.

Ранее по итогам переговоров с министром иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей глава МИД России отметил, что Москва выступает за повышение представленности развивающихся государств в Совбезе ООН.

«Россия в очередной раз подтвердила свою твердую позицию, что главной задачей этой дискуссии должно быть решение вопроса о повышении представленности развивающихся стран, включая Азию, Латинскую Америку и обязательно Африку», — сказал Сергей Лавров.

Политолог Юрий Почта отметил, что глава МИД России и его коллеги неоднократно озвучивали данное мнение Москвы на международных встречах и конференциях. По мнению политолога, эта позиция РФ обусловлена несколькими причинами. Первая и главная из них — серьезное изменение мира с момента создания ООН.