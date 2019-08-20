Эксперт объяснил заявление Лаврова по странам Африки в Совбезе ООН

Москва, 20 августа. Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости увеличить число африканских стран в Совете безопасности ООН базируется на меняющейся роли данного региона в мировой политике. С такой точкой зрения выступил профессор РУДН, политолог Юрий Почта.
Ранее по итогам переговоров с министром иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей глава МИД России отметил, что Москва выступает за повышение представленности развивающихся государств в Совбезе ООН.
«Россия в очередной раз подтвердила свою твердую позицию, что главной задачей этой дискуссии должно быть решение вопроса о повышении представленности развивающихся стран, включая Азию, Латинскую Америку и обязательно Африку», — сказал Сергей Лавров.
Политолог Юрий Почта отметил, что глава МИД России и его коллеги неоднократно озвучивали данное мнение Москвы на международных встречах и конференциях. По мнению политолога, эта позиция РФ обусловлена несколькими причинами. Первая и главная из них — серьезное изменение мира с момента создания ООН.
«За эти же десятилетия страны Африки и Азии тоже существенно изменились – из колониальных государств они стали самостоятельными, сами определяют свое будущее и пути развития. Некоторые страны стали достаточно влиятельными в своих регионах. В Африке это, к примеру, Нигерия, Египет и ряд других игроков. В Азии активно доминируют Индия и Китай. То есть новые игроки вовлекаются в общемировые процессы, и структура ООН должна это учитывать. Именно это декларирует Россия», — сказал политолог в комментарии ФБА «Экономика Сегодня».