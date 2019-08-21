Трамп: журналистика США достигла дна. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Twitter практикует собственную свободу слова. Трамп останавливает денежные перечисления за рубеж. Крах ведущих CNN. Об этом и многом другом журналист Александр Малькевич расскажет в новом выпуске «Слова на свободе».

Социальные сети продолжают войну со свободой слова.

Социальные сети продолжают борьбу войну со свободой слова. Twitter заблокировал официальный аккаунт избирательного штаба Митча Макконнелла — лидера республиканцев в Сенате. Основанием для блокировки стала публикация видео протестного выступления либеральных активистов около дома Макконнелла. На видео они выкрикивают нецензурные лозунги, обещают сломать ему шею и пырнуть ножом в сердце. По мнению цензоров Twitter, такой контент нарушает правила соцсети.

Макконнелл, сенатор от Кентукки, в следующем году будет переизбираться на новый срок. Удаление его аккаунта, очевидно, не может не повлиять на динамику предвыборной гонки. И здесь в очередной раз соцсети играют на стороне одной единственной политической силы — и всегда одной и той же. На текущий момент это первый прецедент блокировки аккаунта государственного деятеля такого уровня.

Для сравнения: на днях конгрессмен Джоакин Кастро, кандидат в президенты от Демпартии, опубликовал список жертвователей компании ДональдаТрампа в городе Эль-Пасо с личными данными. Цель публикации очевидная — подвергнуть их кампании бойкоту, но в его действиях Twitter не нашел ничего запрещенного. Белый дом сейчас вырабатывает стратегию того, как противостоять ужесточению цензуры в соцсетях.

Комитет палаты представителей по внутренней безопасности потребовал владельца 8chan предстать перед Конгрессом.

Комитет палаты представителей по внутренней безопасности потребовал от владельца 8chan Джима Уоткинса предстать перед Конгрессом и ответить на вопросы о том, почему он подвергает свой сайт цензуре. Представители национальной безопасности указывают, что 8chan уже не первый раз становится площадкой, на которой преступники объявляют о массовой стрельбе. Сервис DDoS-защиты Cloudfare отказывает в своих услугах сайту 8chan, который, как считается, был площадкой для стрелка из Эль-Пасо. Отключение от сервиса фактически означает смерть сайта: Cloudfare в своей области почти что монополист, а без защиты от DDoS-атак ни один крупный сайт работать не в состоянии.

Прошедшая неделя может стать одной из самых плачевных в истории CNN.

Сразу трое ведущих телеканала оказались в центре публичных скандалов. Известный своими крайне либеральными взглядами Дон Лемон получил повестку в суд по делу о сексуальном харассменте. Бариста в одном из заведений Флориды обвинил его в том, что тот, находясь в пьяном состоянии, пытался до него домогаться.

Тем временем, корреспондент CNN Эйприл Райан отличилась на поприще журналисткой этики. Она выступала на общественном саммите, куда ее пригласили как специального гостя. Во время речи Райан к одному из журналистов подошел телохранитель и потребовал от того выключить видеозапись. Журналист отказался, после чего телохранитель схватил его оборудование и вытолкал репортера из зала. Символично, что все это происходило как раз в тот момент, когда Райан получала награду за «Защиту свободной прессы».

Напоследок отличился еще один ведущий канала — Крис Куомо, представитель политической династии из Нью-Йорка и младший брат губернатора штата. В ресторане с ним заговорил прохожий. В ходе беседы Куомо рассвирепел, обвинил того в провокации и угрожал сбросить с лестницы. Причиной этого стало то, что прохожий в шутку назвал Куомо «Фредо» сравнив его с известным персонажем из «Крестного отца». Куомо посчитал такое сравнение оскорбительным, хотя в прошлом сам в шутку называл себя так.

CNN за прошедший месяц скатился на 13-е место среди телеканалов Америки. Его суммарная аудитория сократилась до 797,000 человек. Особым ударом для телеканала стало завершение саги вокруг «Рашагейта» и окончание расследования дела о порноактрисе.

New York Times опубликовала потрясающее расследование, согласно которому Россия помогла правой партии «Шведские демократы».

Тем временем New York Times разродилась потрясающим по своей мощи расследованием, согласно которому правая партия «Шведские демократы» смогла получить в 2018 году 18% голосов избирателей, благодаря помощи из России. Правда, в этот раз даже следов таинственных русских хакеров обнаружить не удалось, поэтому обвинения пришлось выдумывать еще более творческим образом. Например, какие-то российские бизнесмены с немецкими фамилиями размещали на ультраправом сайте рекламу интернет-магазина автозапчастей. Или же, например, русские помогли шведам построить «сеть закрытых страниц» в американской социальной сети Facebook. Поражает уровень лицемерия. Когда с одной стороны российское вмешательство и ужас, а с другой — «Голос Америки», которому нормально приглашать народ на митинг в центре Москвы.

Моника Левински станет продюсером сериала об импичменте Клинтона.

Моника Левински станет продюсером третьего сезона сериала «Американская история преступлений». Он расскажет о событиях сексуального скандала с ее участием, который едва не закончился для президента Билла Клинтона импичментом. По ее словам, ее убедило принять участие в проекте намерение режиссера Райана Мерфи «дать слово тем, кого раньше отодвигали в стороны и кому затыкали рот». Она отметила, что обрела право говорить за саму себя только несколько лет назад. Режиссер Сериала Мерфи откладывал съемку этого сезона с 2017 года, так как не хотел делать это без Левински. В сериале роль Моники Левински сыграет актриса Бини Фельдштейн.

Администрация Трампа приказала Госдепартаменту и USAID заморозить перечисления за рубеж.

Администрация Дональда Трампа приказала Госдепартаменту и Агентству США по международному развитию (USAID) заморозить перечисления финансовой помощи за рубеж на время проверки деятельности обоих ведомств. Госдепартамент и USAID должны отчитаться о финансовой деятельности и прекратить тратить средства на программы, которые еще не были утверждены официально. Среди 10 сфер, работа в которых замораживается, — международное здравоохранение, борьба с наркотиками, миротворчество и помощь в развитии территории. Иностранные государства могут лишиться помощи на сумму от двух до четырех млрд долларов.

Трамп твитнул, что американская журналистика достигла нового дна.

Трамп в своей манере твитнул, что американская журналистика достигла нового дна, но повод на сей раз примечательный. Опубликована расшифровка выступления исполнительного редактора New York Times на совещании с сотрудниками. Он дает указание свернуть тему «Трамп — русский агент», которую газета хорошо отработала, но после доклада Мюллера это уже не перспективно. Новая тема, на которую надо бросить все силы, «Трамп — расист». Таков, по мнению редактора, долг независимого журналиста.