ФАН направило военкоров в Ливию для выяснения судьбы задержанных там социологов

В связи с задержанием в Ливии сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Федеральное агентство новостей (ФАН) направило в Ливию своих репортеров с целью выяснения ситуации с задержанными. Во вторник, 20 августа, наши опытные журналисты, корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис вылетели из Петербурга в Северную Африку.

Командировке предшествовала непростая подготовительная работа, связанная с оформлением документов для обеспечения легального въезда наших журналистов на территорию Ливии, подконтрольную властям Триполи. Переговоры с ливийскими дипломатами заняли полтора месяца, однако увенчались успехом.

Напомним, в ночь с 16 на 17 мая 2019 года в ливийской столице Триполи были задержаны двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан, занимавшиеся в североафриканской стране социологическими исследованиями. Известно, что ученые-социологи въехали на территорию Ливии абсолютно законно, с соблюдением всех дипломатических, пограничных и таможенных формальностей. Местные власти поначалу даже проявляли интерес к результатам их научной работы и не препятствовали ее выполнению. Более того, третий участник группы, Александр Прокофьев, после завершения командировки смог беспрепятственно покинуть территорию страны. Однако позднее оставшиеся в Ливии двое сотрудников перестали выходить на связь с руководством Фонда. В ситуацию пытался вмешаться российский МИД, общественные организации и политики России, однако пока освободить ученых не удалось.

Больше того, по словам главы Фонда Александра Малькевича, даже найти для россиян адвокатов удалось лишь с пятой попытки, поскольку были выдвинуты очень жесткие требования.

Исследование настроений в Ливии социологи проводили в несколько этапов: через телефонный опрос в ноябре 2018 года, очный опрос в марте 2019 года, затем еще один телефонный опрос в мае и телефонное интервью в июле. Социологи сравнили ответы людей до и после начала активных военных действий в Триполи и обнаружили резкое смещение интересов. Если в мирный период людей ожидаемо волновали социальные проблемы — недостатки здравоохранения, политической системы, экономики, то после начала столкновений среди трех основных проблем жители Ливии называют наличие в стране вооруженных группировок и распространение оружия, отсутствие чувства безопасности и открытые военные действия.

«Даже экономика и бедность отступили на другие позиции, а в первую очередь люди просят мира и спокойствия», — прокомментировал Александр Малькевич.

Эксперты Фонда защиты национальных ценностей считают, что гонения на российских социологов начались из-за «неудобных вопросов». Так, во время исследования они попытались узнать, за кого люди стали бы голосовать на выборах президента страны. Судя по всему, это власти расценили как «вмешательство в выборный процесс», после чего арестовали россиян.

Журналисты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис планируют пробыть на территории Ливии около двух недель, в течении которых будут рассказывать читателям ФАН о своих попытках получить информацию о судьбе Максима Шугалея и Самера Суэйфана, а также об общей ситуации в столичном Триполи.

Редакция ФАН обращается к властям Триполи с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасной поездки наших журналистов.

Напомним также, что в Москве среду, 21 августа, в 13.00 в пресс-центре МИА «Россия сегодня» (г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4, Бизнес-зал) состоится пресс-конференция «Пытки в тюрьмах Ливии и правовые механизмы защиты российских граждан». На мероприятии президент Фонда защиты национальных ценностей сообщит новую информацию о деле россиян.