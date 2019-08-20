Хакеры атаковали сайт посольства России в Британии

Лондон, 20 августа. Неизвестные хакеры атаковали официальный сайт посольства РФ в Великобритании, он был недоступен в течение практически суток. Об этом рассказали в дипломатическом представительстве.

По словам сотрудника посольства, функционирование сайта было нарушено 19 августа приблизительно в 16.30 по местному времени (18.30 по московскому) из-за DDoS-атаки злоумышленников.

«В результате масштабной блокировки полностью восстановить работу ресурса удалось лишь 20 августа к 12.00 (14.00 по времени Москвы. — Прим. ФАН)», — указал дипломат.

В настоящее время проводится расследование произошедшей атаки, уточнил он, выразив сожаление в связи с возможными неудобствами, возникшими у посетителей страницы диппредставительства.

Ранее неизвестные злоумышленники предприняли хакерскую атаку на сайты госорганов Крыма, о чем сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов. Для этого они использовали SYN-флуд — атаку, при которой на сервер отправляется большое количество SYN-запросов в короткий срок, что выводит сайт из строя. Техническим специалистам удалось довольно быстро восстановить работу государственных сайтов.

Как указали СМИ со ссылкой на источники в Минобороны РФ, в отечественной армии появятся спецподразделения антихакеров для защиты «военного Интернета». Они будут комплектоваться офицерами со специальным высшим техническим образованием. Роты локализации сетевых угроз в настоящий момент действуют в бригадах связи окружного подчинения, такие же подразделения планируют создать в других частях.