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RT начал продажу футболок со словами бортпроводника А321, севшего на кукурузное поле

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RT открыл продажу футболок со словами Героя России, посадившего А312 на кукурузное поле

Москва, 20 августа. Магазин сувенирной продукции RT открыл продажи футболок с высказыванием Дмитрия Ивлицкого, бортпроводника самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье 15 августа.

Футболку с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» можно приобрести на официальном сайте магазина RT.

Напомним, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Московской области. Воздушное судно столкнулось со стаей птиц в воздухе, одни их попала в турбину двигателя. Сначала отключился один двигатель, а затем второй. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Муразин посадили судно на кукурузное поле в Подмосковье.

Президент России Владимир Путин наградил пилотов самолета А321 званием Герой России. Остальные члены экипажа получили ордена Мужества.

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