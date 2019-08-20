В ОП РФ осудили Германию за двойные стандарты при создании «киберполиции»

Развитые страны осознают все опасности и угрозы, которые есть в Интернете, однако сами критикуют Россию за якобы «цензуру» в Сети. Так глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич оценил создание в немецкой полиции подразделения для борьбы с праворадикалами. В зону его ответственности войдет, в частности, контроль над разжигающими ненависть интернет-публикациями.

«Фактически мы видим, что в Европе создается киберполиция», — констатировал Малькевич.

Однако если бы подобная структура возникла в России, то ее создание вызвало бы массу недовольства на Западе, добавил собеседник ФАН.

«Представьте себе реакцию на то, что киберполиция возникнет в России. Какой визг начнется в западных медиа про «закручивание гаек»!» — привел пример Малькевич.

Таким образом, здесь в очередной раз действует политика двойных стандартов, пояснил он.

«Что можно одним — нельзя другим. Киберполиция в Германии — это хорошо, потому что это «мощный удар по радикалам». А киберполиция в России — это цензура и «кровавый режим», — указал собеседник ФАН.

При этом борьба с разжиганием ненависти в Интернете и экстремистским контентом — общемировая тенденция, соглашается Малькевич. Однако само понятие «разжигания ненависти» требует уточнения ныне существующих размытых формулировок, считает он.

«Контроль над разжигающими ненависть публикациями в Интернете — что это такое? Какая публикация разжигает ненависть, и кто это определяет? Общественные структуры и непонятные эксперты?» — недоумевает глава Фонда защиты национальных ценностей.

С этими нечеткими формулировками нужно бороться как в Европе, так и в России.

«Я выступаю за короткий, четкий, емкий и понятный кодекс об Интернете, — отметил Малькевич. — Запад в этом плане — плохой образчик».

Так, именно на Западе термин «хейтспич» (язык ненависти, язык вражды) стал инструментом цензуры и подавления любого инакомыслия.

«Покритиковал кого-то — разжигаешь ненависть. Высказал свое мнение — являешься радикалом. Типичный воспитанный европеец, с точки зрения этих «охранителей», — это человек, который со всем соглашается и всем доволен, — пояснил общественник. — У нас в России законодательство в этом плане гораздо гуманнее».

От руководства социальных сетей необходимо требовать уточнения формулировок и исчерпывающего перечня, «чтобы было понятно, что можно и чего нельзя писать», предложил собеседник ФАН.