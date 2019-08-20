Придумавшему «отравление» Навальному могут продлить арест, сообщают СМИ

Москва, 20 августа. Суд может продлить арест блогеру Алексею Навальному, сообщили СМИ. Вопрос о продлении срока связан с тем, что Навальный, будучи под стражей, попал в больницу, где провел некоторое время.

Отмечается, что в этот момент блогер уже был арестован, а во время пребывания в медицинском учреждении заключение под стражей было приостановлено. Суд состоится 22 августа, передает «ФедералПресс».

Напомним, 24 июля Алексей Навальный был заключен под административный арест сроком на 30 суток за призывы к участию в незаконном митинге 27 июля. 28 июля его пресс-секретарь сообщила, что блогера доставили из спецприемника в больницу в связи с внезапной аллергией.

Химико-токсикологическое исследование не обнаружило в организме Навального ничего подозрительного, кроме лекарств от аллергии. Данную информацию подтвердил и врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев.

Напомним, в отношении так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» было возбуждено уголовное дело об отмывании миллиарда рублей, полученного преступным путем. По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности этой некоммерческой организации, легализовали крупную денежную сумму, которая была получена преступным путем. При этом данный факт был известен сотрудникам «ФБК» и сторонникам Навального.