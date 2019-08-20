 Литовский дипломат спасся бегством от журналистки, спросившей о беспорядках в Москве

Москва, 20 августа. Ряд иностранных дипломатов во вторник посетили заседание московского суда, где рассматривалось дело о массовых беспорядках, которые произошли в российской столице 27 июля.

При этом от общения с российскими журналистами они отказались.Так, например, советник-посланник посольства Литвы Гедрюс Галкаускас поспешно сел в машину, буквально убегая от корреспондента НТВ.

«Спешу, спешу», — произнес дипломат и закрыл дверь.

А первый секретарь посольства Германии Матиас Рот и вовсе «забыл» русский язык, хотя только что покинул заседание московского суда.

«Обратитесь в пресс-центр, если у вас есть какие-то вопросы, хорошо?» — обратился он по-английски к журналистке, которая спросила, почему иностранное государство заинтересовало внутреннее дело России.

Делавшая репортаж девушка так и не получила ответов на свои вопросы, однако обратила внимание, что ожидающий Рота дипломатический внедорожник почти полностью заехал на тротуар, нарушая правила.

Напомним, что 27 июля в Москве состоялся несанкционированный митинг, устроенный так называемой «оппозицией». Российские власти обратили внимание на широкую вовлеченность иностранных государств в организацию и освещение незаконных акций. Так, например, американское посольство публиковало в Twitter карту с маршрутом и точками сбора. А во время митинга-концерта 10 августа среди протестующих была замечена американка, которая учила участников митинга, как вести себя с полицией.

В связи с этим Госдума создала межфракционную комиссию по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела страны. Комиссия получит полномочия «приглашать и заслушивать журналистов и дипломатов, которых Россия вправе обвинять в том, что они лгут и клевещут, вмешиваются в наши дела». Ожидается, что новый орган будет работать как минимум год.

Напомним, что поводом для митингов стало решение Мосгоризбиркома снять с выборов в Мосгордуму ряд кандидатов, допустивших нарушения. Среди них оказалась Любовь Соболь, которую уличили в фальсификации подписей избирателей и использовании подписей мертвых людей.