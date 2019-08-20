Познер назвал запоздалым увольнение оскорбившего Россию грузинского журналиста

Москва, 20 августа. Решение руководства грузинского телеканала «Рустави 2» уволить журналиста Георгия Габунию, который в эфире оскорбил Россию, является правильным, но запоздалым. Такое мнение выразил известный журналист и телеведущий Владимир Познер.

Он назвал поступок Габунии аморальным. Журналист, по его мнению, повел себя глупо и недопустимо, уволить за это следовало бы немедленно, а не почти через два месяца. Познер признался, что так бы и поступил после возмутительных слов журналиста, если бы он был его подчиненным.

«Лексика, которую господин Габуния использовал в своем «знаменитом» выступлении, для меня просто неприемлема», — цитирует его URA.RU.

Скандал, в центре которого оказался телеканал «Рустави 2», разгорелся в начале июля. Грузинский телеведущий в эфире авторской передачи «Постскриптум» грубо высказался в адрес России. Затем гендиректор телеканала Николоз Гварамия в прямом эфире пригрозил «помочиться» в вино и боржоми для того, чтобы отомстить производителям, поставляющим продукцию в Россию.

Поступки вызвали бурю негодования со стороны как российских граждан, так и жителей Грузии, которые пришли к зданию канала с требованием отстранить от работы как самого телеведущего, так и генерального директора телеканала. Руководство «Рустави 2» назвало ситуацию неприемлемой и отстранило Габунию от работы на два месяца. При этом извиняться за случившееся канал не стал.

Уволило телеведущего и ряд других сотрудников новое руководство канала, в частности гендиректор Паата Салия. При этом на днях лишившийся работы Гварамия объявил об основании новой телекомпании «Мтавари архи», владельцем контрольного пакета акций которой он теперь выступает.

Напомним, отношения между Москвой и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков, прошедших в Тбилиси в конце июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией, пишет Deita.ru. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории иностранного государства, а также их багажа.