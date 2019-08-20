В Госдуме объяснили увольнение оскорбившего Россию ведущего «Рустави 2»

Новое руководство «Рустави 2» уволило ведущего Георгия Габунию, который оскорбил российские власти в своей авторской программе. Об этом сообщается на сайте телекомпании. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков, комментируя принятое решение, назвал «Рустави 2» одним из ведущих грузинских телеканалов, который старается вести информационную политику, соответствующую настроениям, доминирующим в правящей элите Грузии.

Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия уволил нескольких журналистов. Сейчас Габуния, как и другие сотрудники телеканала, находится в отпуске, поэтому официально они будут уволены после его завершения.

Новиков полагает, что в данный момент настрой этих людей нельзя назвать пророссийским, но у представителей Грузии достаточно здравого смыла, чтобы не раздувать конфронтацию с Россией.

«В Грузии пытаются создать ситуацию, которая позволяла решить ряд вопросов... Речь идет об обеспечении экономических преференции в сотрудничестве двух стран, улучшении туристического потока в Грузию из РФ. Поэтому я вижу в этом отражение соответствующих настроений. Кроме того, многие люди из России, которые принимают политические решения, будут усматривать в этом определенный позитивный сигнал. Будет он реализован или нет, неизвестно. Но, во всяком случае, возможность так трактовать события существует», — заявил Новиков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Напомним, телеканал «Рустави 2» оказался в центре скандала после того, как ведущий программы «Постскриптум» Георгий Габуния в прямом эфире грубо отозвался о президенте России. Поступок журналиста возмутил грузин. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала с требованием уволить Габунию. Руководство канала назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца. При этом извиняться за случившееся канал не стал.

Выступление телеведущего также осудили президент и премьер-министр Грузии. Глава грузинского государства Саломе Зурабишвили призвала Москву не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил в Грузии.

Отношения между Москвой и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков, прошедших в Тбилиси в конце июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией в целях безопасности.