Водонаева заступилась за Бузову после шутки о «блокаднице»

Москва, 20 августа. Журналистка и экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева заступилась за певицу Ольгу Бузову после скандала с видео о «блокаднице».

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в соцсетях ролик, на котором она облизывает тарелку. На вопрос о том, зачем она это делает, звезда ответила «что так вкусно, я же блокадница».

Это утверждение вызвало волну критики в адрес Бузовой. Многие коллеги певицы осудили ее за сравнение с теми, кто пережил блокаду Ленинграда в годы войны. Они отметили, что на эту тему нельзя было шутить.

По мнению Алены Водонаевой, высказывания на тему войны, это как «прогулка по тонкому льду». Многие звезды получили ответную реакцию россиян после необдуманных слов.

Об этом журналистка написала в колонке для журнала «7 дней». Она обратилась к публике и попросила не клеймить Бузову за неудачную шутку. И при этом люди из шоу-бизнеса не должны пиариться на этой волне.

«Неужели в нашей стране нет куда более серьезных проблем, чем неудачная шутка Ольги Бузовой?» — добавила Водонаева.

При этом Бузова публично извинилась за свои слова и удалила запись в соцсетях. Она рассказала, что в семье принято доедать, поскольку ее бабушка пережила блокаду Ленинграда.

Ранее сообщалось, что Бузова станцевала у водопада на Бали. Ее танец повеселил фанатов.