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Водонаева заступилась за Бузову после шутки о «блокаднице»

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Водонаева заступилась за Бузову после шутки о «блокаднице»

Москва, 20 августа. Журналистка и экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева заступилась за певицу Ольгу Бузову после скандала с видео о «блокаднице».

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в соцсетях ролик, на котором она облизывает тарелку. На вопрос о том, зачем она это делает, звезда ответила «что так вкусно, я же блокадница».

Это утверждение вызвало волну критики в адрес Бузовой. Многие коллеги певицы осудили ее за сравнение с теми, кто пережил блокаду Ленинграда в годы войны. Они отметили, что на эту тему нельзя было шутить.

Водонаева заступилась за Бузову после шутки о «блокаднице»

По мнению Алены Водонаевой, высказывания на тему войны, это как «прогулка по тонкому льду». Многие звезды получили ответную реакцию россиян после необдуманных слов.

Об этом журналистка написала в колонке для журнала «7 дней». Она обратилась к публике и попросила не клеймить Бузову за неудачную шутку. И при этом люди из шоу-бизнеса не должны пиариться на этой волне.

«Неужели в нашей стране нет куда более серьезных проблем, чем неудачная шутка Ольги Бузовой?» — добавила Водонаева.

При этом Бузова публично извинилась за свои слова и удалила запись в соцсетях. Она рассказала, что в семье принято доедать, поскольку ее бабушка пережила блокаду Ленинграда.

Ранее сообщалось, что Бузова станцевала у водопада на Бали. Ее танец повеселил фанатов.

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