Премьер Италии объявил об отставке

Рим, 20 августа. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте объявил об отставке. С таким заявлением политик выступил в Сенате во вторник. Прямая трансляция велась по каналу Rai News 24.

Конте сообщил, что в течение дня подаст президенту Италии Серджо Маттарелле прошение об отставке. Глава государства должен будет принять решение, проводить ли досрочные выборы или попытаться создать новую правящую коалицию, которая затем сформирует правительство.

Итальянский премьер выразил глубокое сожаление о прекращении работы правительства, которая до сих пор, по его словам, была очень плодотворной и на благо страны. Он указал, что кризис грозит Италии серьезными рисками. По его мнению, в случившемся виноват Маттео Сальвини, занимающий пост главы МВД Италии.

В Италии сложилась ситуация правительственного кризиса после того, как в начале августа Сальвини объявил, что парламентского большинства, сложившегося по итогам прошлогодних выборов, не существует. Он потребовал проведения досрочных выборов.