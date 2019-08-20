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Экспертиза подтвердила, что иркутская чиновница назвала жертв паводка «быдлом»

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Экспертиза подтвердила, что иркутская чиновница назвала жертв паводка «быдлом»

Москва, 20 августа. Независимая экспертиза подтвердила, что голос на скандальной аудиозаписи, где пострадавших от паводка в Иркутской области называют «быдлом», принадлежит главе пресс-службы губернатора региона Ирине Алашкевич. Анализ аудиоролика заказал телеканал РЕН-ТВ.

Ранее в комментарии каналу Алашкевич сообщила, что глава Иркутской области Сергей Левченко назначил проверку в связи с инцидентом. Журналисты попросили независимых специалистов сравнить запись ее голоса с той, где звучат оскорбления в адрес жертв паводка. Эксперты пришли к выводу, что голос на обеих записях принадлежит одному и тому же человеку. 

Начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев рассказал, что специалисты провели сравнительный анализ. 

«Во всех слоях исследования есть стопроцентные признаки того, что голос на одной записи и на другой записи принадлежит одному и тому же физическому лицу женского пола»,  — сказал он в комментарии телеканалу. 

Напомним, аудиозапись, в которой женский голос оскорбительно отзывается о жертвах паводка, появился в Сети несколько дней назад. В подписи к было заявлено, что голос якобы принадлежит начальнику управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич.

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Источник: РЕН-ТВ
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