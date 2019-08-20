Глава ЛНР рассказал, к чему стремится республика

Луганск, 20 августа. Луганская Народная Республика (ЛНР) не просится в состав Украины, а стремится к легитимизации и прекращению военных действий. Об этом на встрече с руководителями профсоюзных организаций ЛНР заявил глава республики Леонид Пасечник, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вектор нашего движения, вектор, направленный на интеграцию с Российской Федерацией, он неизменен. Никуда в другие направления идти мы не собираемся», — заявил Пасечник.

«Основные две задачи, которые нам необходимо решать сейчас это: первое — легитимизировать нашу республику, то есть, чтобы мы стали легитимными, чтобы нас признали, чтобы мы имели возможность самостоятельно принимать решения, самостоятельно развиваться. И вторая основная задача — это прекратить войну», — пояснил глава ЛНР.

Пасечник также опроверг информацию о том, что ЛНР якобы хочет войти в состав Украины.

«В паблике на сегодняшний день очень много говорится о том, что мы просимся в Украину, что мы проводим какие-то акции, все остальное и прочее. Я хочу сказать, что это не так, никто в Украину не просится. Мы ведем речь о том, чтобы признали нашу легитимность», — подчеркнул политик.

Он добавил, что все возникающие вопросы и противоречия необходимо решать только за столом переговоров, но никак не силой оружия.

«Для того чтобы добиться прекращения войны и легитимизации, Украина тоже должна пойти на определенные уступки. В законе об особом статусе однозначно говорится о том, что для нашей экономической и политической независимости должны быть определены свои границы», — рассказал Пасечник.

Также он напомнил, что особый статус подразумевает, в том числе, функционирование в Донбассе местных органов власти и Народной милиции.

«В случае необходимости, если Украина желает с нами осуществлять сотрудничество в области экономики, направлении угля, допустим, чтобы мы поставляли уголь для их станций. То есть, на договорных условиях, на договорных отношениях мы можем работать и с Украиной в том числе. Но в первую очередь мы хотим независимость. Мы хотим торговать и взаимодействовать, работать с теми, с кем мы желаем. Для этого мы и должны получить легитимизацию. И конечно же этот процесс позволит, даст возможность прекратить войну. Это самое главное. И когда мы сядем за стол переговоров, я думаю, мы обо всем договоримся», — пояснил глава республики.

Пасечник добавил, что независимость ЛНР предполагает, что республика в случае необходимости может взаимодействовать с Россией, Украиной или третьей стороной.