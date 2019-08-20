Медведев уволил замглавы ПФР Алексея Иванова. События дня. ФАН-ТВ

Испытание «Томагавка»

Американцы изначально вели дело к подрыву соглашения. Так участие США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Причиной такого высказывания стали последние испытания Вашингтона. Американцы проверили, насколько хороша их новая разработка — крылатая ракета «Томагавк». Испытания провели несколькими днями ранее, а, вот, сегодня в сети появились видеодоказательства. Сейчас претензий к Белому дому быть не может, так как в начале августа США окончательно вышли из договора. Но возникает вопрос, когда американцы успели построить ракету, которую раньше, согласно соглашению, создавать было нельзя? Вряд ли ее собрали за несколько дней. Очевидно, что все это время Штаты только то и делали, что нарушали соглашение. Доказательства налицо. Хотя ранее Вашингтон пытался обвинить в том же самом Россию, не предоставив никаких доказательств. ДРСМД запрещал ракеты дальностью от 500 — 5500 километров. А Пентагон уже хвастает, что их «Томагавк» пролетел более 500 километров и успешно поразил мишень. Как отметил пресс-секретарь президента России, новость о запуске ракеты появилась во время общения Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона.

«Я хотел бы напомнить, что это не Россия вышла в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне, не мы вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления Договора по стратегическим наступательным вооружениям СНВ-3. Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров, хотя наши предложения лежат на столе», — подчеркнул российский лидер.

Какой ответ по очередному договору дадут американцы? Будем надеяться, они поймут, что это не просто соглашение, а реальный вопрос всемирной безопасности. Ведь СНВ-3 — это программа сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.