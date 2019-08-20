Медведев уволил замглавы ПФР Алексея Иванова. События дня. ФАН-ТВ

Испытание «Томагавка»
Американцы изначально вели дело к подрыву соглашения. Так участие США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Причиной такого высказывания стали последние испытания Вашингтона. Американцы проверили, насколько хороша их новая разработка — крылатая ракета «Томагавк». Испытания провели несколькими днями ранее, а, вот, сегодня в сети появились видеодоказательства. Сейчас претензий к Белому дому быть не может, так как в начале августа США окончательно вышли из договора. Но возникает вопрос, когда американцы успели построить ракету, которую раньше, согласно соглашению, создавать было нельзя? Вряд ли ее собрали за несколько дней. Очевидно, что все это время Штаты только то и делали, что нарушали соглашение. Доказательства налицо. Хотя ранее Вашингтон пытался обвинить в том же самом Россию, не предоставив никаких доказательств. ДРСМД запрещал ракеты дальностью от 500 — 5500 километров. А Пентагон уже хвастает, что их «Томагавк» пролетел более 500 километров и успешно поразил мишень. Как отметил пресс-секретарь президента России, новость о запуске ракеты появилась во время общения Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона.
«Я хотел бы напомнить, что это не Россия вышла в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне, не мы вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления Договора по стратегическим наступательным вооружениям СНВ-3. Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров, хотя наши предложения лежат на столе», — подчеркнул российский лидер.
Какой ответ по очередному договору дадут американцы? Будем надеяться, они поймут, что это не просто соглашение, а реальный вопрос всемирной безопасности. Ведь СНВ-3 — это программа сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.
Габунию выгнали с «Рустави 2»
По заслугам. Грузинский журналист Георгий Габуния остался без работы. Новое руководство телеканала «Рустави 2» решило уволить скандального сотрудника. В свободное плавание отправились еще несколько его коллег. В том числе и руководитель службы новостей Нодар Меладзе. Более того, генеральный директор «Рустави 2» планирует подать на уже бывших сотрудников в суд. Объяснив это тем, что из-за них телеканал столкнулся с немалыми финансовыми проблемами. Речь идет о выходке журналиста. Во время эфира он не постеснялся грубо высказаться о президенте России. Причем, за выражениями не следил. В ход пошел даже мат. Здесь сразу можно поставить диагноз профнепригодность. Поступок журналиста возмутил зрителей. Жители Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить сквернослова. Но сначала Габунию лишь временно освободили от эфиров. МИД России назвал выходку недожурналиста беспрецедентной по низости. А Госдума высказалась за введение санкций против Грузии. Однако президент России Владимир Путин инициативу не одобрил. Как он отметил, он это сделал «из-за уважения к грузинскому народу».
Замруководителя ПФР уволен
Новые кадровые изменения и в Пенсионном фонде России. Председатель правительства страны Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Как говорится в документе, «в связи с утратой доверия». Впрочем, решение это закономерное. Уже больше месяца Алексей Иванов находится за решеткой. Его обвиняют в получении крупной взятки. Размер нешуточный — почти 4,5 млн рублей. Задержали бывшего замруководителя ПФР еще в начале июля этого года. По версии следствия, в течение двух лет каждый месяц он получал по 200 тысяч рублей. От кого — пока не установлено. Но причина ясна — ему платили за покровительство. Помогал ему в этом сотрудник IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин. Схема незамысловатая: неустановленные лица отправляли средства Копейкину, а тот пересылал их Иванову. Вероятно, за процент. Впрочем, Алексей Иванов долго не сопротивлялся и вину свою признал. Сейчас он находится под арестом до 9 сентября. Бывшему замруководителю ПФР грозит штраф до 5 млн рублей. А свободы он может лишиться на 15 лет.