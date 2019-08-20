Главные новости 20 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 20 августа.

Жириновский пригрозил перекрыть Днепр, если украинские власти в течение ближайших двух суток не начнут поставлять воду в Крым. Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма.

Глава так называемого ФБК делает все для дестабилизации ситуации в России. Навальный призывает героизировать нападавших на полицию провокаторов с незаконных митингов.

В Дании в возрасте 71 года умер один из богатейших людей королевства Ларс Ларсен. Скончался богатейший человек Дании Ларс Ларсен.

Экономист Михаил Делягин обратил внимание на то, что оппозиция перестала писать про своего «лидера» Алексея Навального. Сторонники Навального решили выйти на первые роли в отсутствие «лидера», уверен Делягин.

Житель Глазова (Удмуртия) изнасиловал семилетнюю девочку, игравшую на детской площадке. Избежавший смертной казни рецидивист изнасиловал семилетнюю девочку в Удмуртии.

Бывший активист Автомайдана и волонтер так называемой «АТО» Юрий Касьянов объявил победу Путина на Украине. В Киеве признали победу Путина на Украине без «Калибров» и «Искандеров».

Миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства, сообщает New York Post. Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства, пишут СМИ.

СМИ сообщили об изменениях в заданиях Единого государственного экзамена в 2020 году. Стало известно, как изменится ЕГЭ в 2020 году.

Леся Рябцева и Дмитрий Лекух уверены, что «умное голосование» Навального — мошеннический и жульнический проект. «Умное голосование» Навального — обман и инструмент выкачивания денег из россиян.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о европейском будущем России после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным. Макрон рассказал о европейском будущем России после встречи с Путиным.