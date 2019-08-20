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Путин поручил подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения

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Путин поручил подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Москва, 20 августа. Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Соответствующее заявление российский лидер сделал на совещании с членами правительства.

Глава государства также поручил к 1 июля 2020 года подготовить региональные программы модернизации. Российский лидер потребовал провести анализ организации работы в первичном звене здравоохранения. Владимир Путин отметил, что в данной сфере не все работает эффективно.

«Я прошу министерство здравоохранения и не только министерство, но и правительство, нужно проанализировать всю систему, уровни и качества организации заработной платы в первичном звене здравоохранения», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Ранее Владимир Путин призвал создать такую систему, которая будет мотивировать медицинский персонал к повышению качества оказываемых услуг. Также он предложил Кабмину снова обсудить набор мероприятий, который предусмотрен нацпроектом «Здравоохранение».

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Источник: ТАСС
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