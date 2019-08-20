 Болгарские отели вполовину снизили цены для россиян

София, 20 августа. Болгарские отели почти вполовину снизили стоимость для российских отдыхающих, чтобы спасти провалившийся туристический сезон. Об этом во вторник сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По сообщениям болгарских СМИ, из-за снижения иностранного турпотока болгарские курорты уже в августе стали работать по «сентябрьским ценам». Отельеры предлагают цены, с которыми «хотят закончить сезон без серьезного ущерба», — пояснили в ассоциации.

В настоящее время почти все отели предлагают серьезные скидки, сбрасывая до 30-40% от первоначальной цены. Самые выгодные предложения сегодня наблюдаются в Солнечном Береге, Золотых Песках и Албене. Как сообщает болгарская пресса, туристическая сфера в этом году просела от 10 до 15%.

Ранее сообщалось, что болгарские курорты буквально утопают в отходах из-за старой инфраструктуры. На четырех курортах Болгарии — Ахтополе, Варваре, Синеморце и Резово — водоочистительных станций нет вообще. Так, например, в Синеморце нечистоты выливаются в море в десяти метрах от берега. А в Китене и Приморско очистительные станции построены почти 40 лет назад и не имеют третьей стадии очистки для устранения азота и фосфора.