Известного блогера нашли мертвым в луже крови в Уфе

Москва, 20 августа. Известный российский digital-блогер обнаружен мертвым в Уфе. Об этом сообщил ряд СМИ.

Как передает РЕН-ТВ, блогера Руслана А., который занимался интернет-маркетингом, жестоко убили в собственном доме. Его тело было найдено в луже крови. По информации издания, там же были обнаружены бутылки из-под алкоголя.

По данным прессы, поводом к убийству молодого человека могла стать ревность. По предварительным данным, вечером 17 августа к жертве в гости зашла бывшая коллега с молодым человеком. Компания выпила, после чего молодые люди разошлись спать. Однако ночью гостья разбудила своего возлюбленного и заявила, что хозяин квартиры к ней приставал. После этого мужчина расправился с блогером.

Как передают СМИ, следователи регионального СК восстановили картину случившегося и задержали подозреваемых.