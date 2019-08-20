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Навальный следит за работой своей «фабрики троллей» через скрытые камеры

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Навальный следит за работой своей «фабрики троллей» через скрытые камеры

Москва, 20 августа. «Фабрика троллей» скандально известного блогера Алексея Навального, используемая для публикации заказных комментариев его сторонников, далеко не единственная в Москве, аккаунты ботов исчисляются тысячами. Об этом заявил Telegram-канал «Шавки Красовского» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне авторы канала сообщали об обнаружении полицией «фермы троллей», которая находилась в обыкновенной московской квартире в районе Марьино. Сотрудники полиции застали в помещении несколько девушек и провели их в автобус.

По данным Telegram-канала, сотрудники Навального писали в этой квартире провокационные комментарии, в которых призывали молодежь выходить на незаконные митинги и принимать участие в массовых беспорядках.

Навальный следит за работой своей «фабрики троллей» через скрытые камеры

Во вторник авторы канала опубликовали запись со скрытых камер, установленных в обнаруженной полицией квартире, при помощи которых сторонники Навального наблюдали за рабочим процессом. На кадрах видео запечатлены рабочие места, техника и передвижение «троллей» по квартире.

Авторы Telegram-канала отметили, что Навальный, по всей видимости, не доверяет своим волонтерам и сотрудникам, следя за ними. Что, как пишет «Вести Подмосковья», может повлечь уголовную ответственность.

Навальный следит за работой своей «фабрики троллей» через скрытые камеры

Ранее и политтехнолог Станислав Белковский заявлял о том, что Навальный использует боты для воздействия на умы молодежи. По его словам, к их услугам скандальный блогер прибегает тогда, когда у него иссякают аргументы в споре. Доказательства этого появились в начале августа, когда на сервисе по накрутке лайков и подписчиков Bosslike был обнаружен набор ботов для поддержки ресурсов Навального.

Отличительной чертой авторов провокационных сообщений было отсутствие настоящей фотографии или подлинных данных о возрасте. За публикацию работники «фабрики троллей» получали 10 рублей или такое же количество баллов для раскрутки аккаунта в соцсетях. К подобному заработку, как правильно, прибегали школьники и студенты, для которых вознаграждение в несколько сотен рублей — хорошие деньги.  

Навальный следит за работой своей «фабрики троллей» через скрытые камеры

Жертвами «фермы ботов» стали известные журналисты Дмитрий Стешин и Владимир Соловьев, а также политолог и публицист Армен Гаспарян. По его словам, в течение часа под его постом о «голодовке» протеже Навального Любови Соболь, не допущенной до выборов в Мосгордуму из-за фальсификаций, набрались сотни оскорбительных комментариев от новых аккаунтов с отсутствием читателей и картинок.

Старт акциям, к участию в которых призывали молодежь боты Навального, дали его сторонники, которым отказали в регистрации на выборы в столичный парламент из-за превышения допустимой доли недействительных подписей. В число тех, кого не допустили до выборов из-за фальсификаций, вошли Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений.

Они организовали «художественные мастерские» по рисовке подписей, использовали в подписных листах данные мертвых людей. Так, у юристки так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Несостоявшиеся кандидаты митингами в столице пытаются оказать давление на избирательные комиссии. Акции проходят в агрессивной обстановке, провокаторы прикладывают все усилия, чтобы митинги переросли в столкновения.

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Источник: Telegram-канал «Шавки Красовского»
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