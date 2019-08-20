Путин призвал мотивировать медиков для повышения качества работы

Москва, 20 августа. Президент России Владимир Путин призвал создать в российском здравоохранении систему, которая будет мотивировать медицинский персонал к повышению качества оказываемых услуг. С таким заявлением глава государства выступил на совещании с членами правительства по вопросам модернизации здравоохранения.

«Нам нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы, четко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней», — сказал российский лидер.

Путин также предложил кабмину еще раз обсудить тот набор мероприятий, который предусмотрен нацпроектом «Здравоохранение», и проанализировать, как это соотносится с реальными ожиданиями и потребностями россиян.