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Путин призвал мотивировать медиков для повышения качества работы

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Путин призвал мотивировать медиков для повышения качества работы

Москва, 20 августа. Президент России Владимир Путин призвал создать в российском здравоохранении систему, которая будет мотивировать медицинский персонал к повышению качества оказываемых услуг. С таким заявлением глава государства выступил на совещании с членами правительства по вопросам модернизации здравоохранения.

«Нам нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы, четко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней», — сказал российский лидер.

Путин также предложил кабмину еще раз обсудить тот набор мероприятий, который предусмотрен нацпроектом «Здравоохранение», и проанализировать, как это соотносится с реальными ожиданиями и потребностями россиян.  

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Источник: РИА Новости
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