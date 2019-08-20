Лавров заявил, что США готовили испытание ракеты задолго до выхода из ДРСМД

Москва, 20 августа. Власти США начали испытание новой ракеты задолго до своего выхода из ДРСМД. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед журналистами на открытии выставки «1939 год. Начало Второй мировой войны».

По его словам, еще в октябре прошлого года советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Белый дом принял решение выйти из договора — и это не приглашение к диалогу, а принятое решение.

«Видимо, уже тогда, может, еще и раньше, они начали готовить те испытания, которые произошли, которые нарушают те параметры, которые находились в Договоре РСМД», — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что США испытали новую крылатую ракету наземного базирования, разработанную на основе «Томагавка». В ноябре Штаты планируют испытать баллистическую ракету с радиусом действия уже около 3-4 тысяч км. Тот факт, что у этих снарядов уже готовы прототипы, свидетельствует о том, что Америка вела разработку ракет, вопреки ДРСМД. Действия США, которые ставят под угрозу мировую безопасность, уже раскритиковали в России и Китае.

Напомним, что 2 мая госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам