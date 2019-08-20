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МИД РФ не получал информацию о россиянах, погибших при крушении вертолета в Греции

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МИД РФ не получал информацию о россиянах, погибших при крушении вертолета в Греции

Афины, 20 августа. Частный вертолет, на борту которого могли быть двое граждан России, разбился возле острова Порос в Греции. Информации о трагедии в МИД РФ пока не поступало, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным греческих СМИ, воздушное судно летело из Галаты в аэропорт Элефтериоса Венизелоса, вертолет задел линии электропередачи и упал в море.

Сообщается, что на борту вертолета находились три человека: пилот и два пассажира. По некоторым сведениям, пассажирами были женщина и ребенок.

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