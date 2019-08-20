Эксперт подвел итоги старта чемпионата России по футболу

Москва, 20 августа. Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей поделился мнением об игре команд РПЛ в стартовых турах.

Говоря о составах команд, Игнатьев отметил, что Лига пополнилась новыми футболистами высокого класса.

«Первое, на что хочется обратить внимание, — новая волна сильных футболистов, которые приехали в наш чемпионат. Мы помним времена, когда были Халк, Витсель, Вальбуэна. Потом мы наблюдали их отъезд, и была некоторая пауза, которая сейчас прервана. Сейчас в наш чемпионат приехала сразу группа футболистов с высокой квалификацией. Жду, что их игра принесет результаты командам», — считает специалист.

По мнению экс-тренера, на старте сезона российские команды продемонстрировали очень высокую готовность. По словам эксперта, команды улучшились не только с точки зрения состава, но и с точки зрения учебно-тренировочного процесса. Результатом стал «содержательный футбол».

Он также обратил внимание, что на данный момент в Российской Премьер-Лиге нет команд, которые бы откровенно не соответствовали уровню турниров.

«Еще один положительный момент заключается в том, что в чемпионате нет безнадежных аутсайдеров. Новички РПЛ «Тамбов» и «Сочи» с первых туров показали, что они не будут мальчиками для битья, каким выглядел в прошлом сезоне, например, «Енисей».

Игнатьев подчеркнул, что достойный уровень игры команд повышает и общий уровень игр, к которым растет зрительский интерес. Эксперт отметил, что рост посещаемости футбольных матчей теперь связан не с желанием людей посмотреть новый стадион, а увидеть футбол.

По итогам шести туров лидером чемпионата является «Зенит». В активе петербуржцев 14 очков. Вторые-третьи места делят «Локомотив» и «Краснодар», набравшие на 1 балл меньше.