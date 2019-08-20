Россиянам могут разрешить вешать флаги на домах и балконах

Москва, 20 августа. Общественная палата России обратилась в Государственную думу с просьбой разрешить россиянам вывешивать флаги на своих балконах и домах. Об этом рассказал секретарь ОП Валерий Фадеев.

По словам Фадеева, разрешат или нет вешать флаги на балконах и домах будет зависеть от принятого депутатами решения. Общественная палата рассчитывает, что члены нижней палаты парламента «пойдут навстречу».

Федеев также объяснил, почему в России запрещено развешивать триколор на балконах или на даче.

«Когда ограничения вводились, были опасения, что граждане недостаточно сознательные, будут осквернять флаги. И вот сколько времени прошло — редчайшие случаи, когда отморозки так поступают», — сказал представитель ОП в беседе с KP.Ru.

Он отметил, что многие россияне хотели бы поместить на своем доме флаг России.