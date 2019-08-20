СК РФ завершил расследование дел в отношении троих участников беспорядков в Москве

Москва, 20 августа. Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовных дел, фигурантами которых стали участники несанкционированной акции в Москве.

Речь идет об уголовных делах, фигурантами которых стали Данила Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко. Все они обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В настоящее время следователи достоверно установили, что в ходе акции 27 июля в центре Москвы обвиняемые напали на сотрудников Росгвардии и полиции.

«Материалы уголовных дел в отношении этих фигурантов выделены в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — уточнила Петренко.

Вместе с тем расследование уголовного дела об июльских массовых беспорядках продолжается.

Как сообщалось ранее несогласованные акции в Москве проводят так называемые «независимые кандидаты», которых не допустили к выборам в Мосгордуму. Причиной отказа стало большое количество фальсификаций в подписных листах. Например, у протеже блогера Навального Любови Соболь в документах были и «двойники», и «мертвые души». Незаконными сборищами «оппозиционеры» пытаются надавить на избирательные комиссии.

Всего обвинения в участии в массовых беспорядках после одной из запрещенных акций 27 июля были предъявлены 13 людям. Жуков, по данным СК РФ, пытался схватить ОМОНовца за забрало шлема. Коваленко во время массовых беспорядков швырнудл урну в сотрудников правоохранительных органов. Данила Беглец обвиняется в том, что во время массовых беспорядков 27 июля толкнул полицейского.

Кроме того, ГСУ СК РФ завершил расследование дела в отношении блогера Владислава Синицы. Он обвиняется в возбуждении ненависти к группе лиц с угрозой применения насилия. 31 июля в своем Twitter Синица в ответ на вопрос о целесообразности деанонимизации силовиков написал: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео». 5 августа он был арестован Пресненским районным судом Москвы.