На критиковавшую митинги канадскую журналистку напали в Москве с антироссийскими лозунгами

Канадская журналистка и блогер Ева Бартлетт (Eva Karene Bartlett) приехала в Россию провести отпуск, сделать сюжеты о нашей стране и московских протестах, а также посетить Крым. Затем Бартлетт планирует поехать в Донбасс.

Именно ей принадлежит ставшая знаменитой фраза о московских «оппозиционерах»:

«Это самые апатичные из всех протестующих в мире, которых я видела».

Об этом журналистка написала на своей странице в Facebook после посещения согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве 10 августа.

Через неделю — 17 августа — Ева Бартлетт собиралась освещать очередные незаконные «прогулки» протестующих. Но планам Евы внезапно помешал агрессивный незнакомец, который напал на нее на улице в центре Москвы, прямо во время интервью. Нападавший выкрикивал не только оскорбления, но и антироссийские лозунги. Журналистка связывает это нападение со своей независимой позицией по многим актуальным вопросам как российской, так и мировой повестки.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян специально для Федерального агентства новостей узнал у Евы Бартлетт подробности этого неприятного инцидента.

— 17 августа, когда вы давали интервью, на вас напал агрессивный мужчина, который не ограничился словесными оскорблениями: он толкнул вас и ударил зонтом. Кто это мог быть?

— Не могу точно сказать, кто это был. Но создалось впечатление, что у этого человека был американский акцент, и он намекал, что жил в Тель-Авиве. Больше мне нечего сказать.

Но должна отметить, что он вел себя как типичный сионист: агрессивно и оскорбительно, преисполненный весьма ошибочным чувством полной правоты. Он защищал позицию, которая была основана на геноциде палестинцев и продолжении геноцида палестинского народа.

Этот человек появился, когда я давала интервью для «Известия ТВ». В этот момент я говорила, что не вижу в московских протестах полицейской жестокости, а Израиль регулярно применяет жесткие меры по отношению к палестинским демонстрантам, что я многократно видела собственными глазами.

Сразу же после того, когда я напомнила, что Израиль за последний год уничтожил более 300 палестинцев во время протестов в Газе, этот человек пришел в ярость и начал меня оскорблять. Не было и речи о том, чтобы оспаривать достойным образом то, что я говорила: он просто начал орать мне в лицо и не отступал, пока я не отвернулась, чтобы разрядить ситуацию. Он продолжил выкрикивать в мой адрес ложь и обвинения. В конце концов, я спросила его несколько раз, был ли он сам в Газе, в которой я прожила три года.

В какой-то момент этот человек закричал, что (президент РФ Владимир) Путин «убивает младенцев», и что президент (Сирии Башар) Асад «убивает младенцев» (оба заявления являются нонсенсом), и что я должна отправиться в Сирию. Я ответила, что была в Сирии 12 раз.

Так как, нападая, он не обращал ни на что внимания, и спорить тут было бесполезно, я ушла. Он последовал за мной, продолжая выкрикивать оскорбления в мой адрес. Когда я решила записать его на видео, он ударил меня рукой, а затем зонтом и убежал. В буквальном смысле убежал. Я пыталась догнать его. Но, выполнив свой миссию, он скрылся.

Этот человек либо был провокатором, либо не в себе. У него не было никакого понятия, через какой ад прошли сирийцы во время атак террористов, во время обстрелов снайперами, во время похищений и террористического правления. Догадываюсь, что это именно так, учитывая, что я брала интервью у сирийцев по всей Сирии, чтобы их голоса были услышаны — те голоса, которые западные корпоративные средства массовой информации так хотят заглушить и стереть.

Если бы западные СМИ слушали, что говорит подавляющее большинство сирийцев (в частности, некоторые сирийцы по сей день вынуждены жить под властью террористов, где они голодают, где их мучают, расстреливают в упор и обезглавливают), терроризм в Сирии давным-давно был бы уничтожен. Фейковые новости, ложь и пропаганда средств массовой информации по ситуации в Сирии продлили присутствие террористов в тех регионах, которые они занимают.

— Обращались ли вы в полицию после нападения?

— После этого инцидента я вновь дала прерванное интервью с самого начала, а затем пошла в полицию, где написала заявление по факту нападения.

— Сталкивались ли вы с подобным агрессивным поведением по отношению к вам в других странах?

— Неоднократно, особенно при встрече с произраильскими сионистами. В 2007 году в регионе оккупированной Палестины под названием Сусия я документировала неправомерное воровство (еврейскими) поселенцами палестинских земель. Один из незаконных поселенцев попытался запугать меня, чтобы я прекратила снимать его наглое воровство палестинского сельскохозяйственного участка. Он также повел себя крайне агрессивно.

В 2007 году, когда я сопровождала палестинских крестьян на их земли во время сбора урожая оливок, на всех нас напали незаконные поселенцы — они начали забрасывать нас большими камнями. Один камень попал в ручку моей камеры. Ели бы я не снимала в тот момент, этот булыжник попал бы мне прямо в голову.

— Пошли ли вы после инцидента на «прогулку» протестующих? Если да, какое у вас сложилось о ней впечатление?

— К сожалению, из-за нападения и времени, которое я потратила в полиции, чтобы написать заявление, я смогла увидеть только некоторых отдельных демонстрантов на Старом Арбате. Ничего и никого, кроме нескольких журналистов, готовых по этому случаю делать фото для своих (предварительно расписанных?) историй, я так и не увидела.