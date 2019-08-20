Назарбаев в своем новом клипе спел о любви к Казахстану

Нур-Султан, 20 августа. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев записал песню про любовь к своей стране и снял на нее клип, который выложил в Instagram.

В ролике экс-президент, напевая, гуляет по живописной горной местности. Со временем к его пению подключаются профессиональные музыканты, сообщает «Царьград».

«Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни», — пишет Назарбаев в комментариях к видео.

Как сообщают местные СМИ, политик выступил автором текста, а музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев.

Напомним, что Назарбаев был первым президентом Казахстана и правил страной почти 30 лет. В марте этого года политик решил сложить с себя полномочия, однако сохранил за собой пост главы Совбеза Казахстана и правящей партии «Свет Отечества».

Новым президентом стал бывший председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. Он первым делом переименовал столицу страны Астану в Нур-Султан, а также пообещал сохранить правительство своего предшественника с точечными перестановками.