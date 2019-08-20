Трое киевских силовиков в Донбассе отрезали голову сослуживцу и бросили под поезд

Киев, 20 августа. Трех служащих ВСУ задержали по подозрению в убийстве сослуживца у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, убийство произошло ночью 19 августа в месте дислокации 501-го батальона 36-й бригады ВСУ севернее Мариуполя.

«В ходе неуставных взаимоотношений ударом ножа в горло был убит боевик», — цитирует слова Безсонова «Донецкое агентство новостей».

По данным разведки ДНР, добавил Даниил Безсонов, убийцы украинского военного пытались представить произошедшее как несчастный случай. Они обезглавили тело убитого и бросили его на железнодорожные пути.

По словам Безсонова, в совершении преступления подозревают трех киевских силовиков. На данный момент они задержаны. Безсонов добавил, что на месте происшествия работают специалисты главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

Ранее стало известно, что служащий ВСУ погиб в Донбассе из-за неправильного обращения с оружием. Сообщалось, что причиной смерти силовика стало нарушение техники безопасности при обращении с оружием.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Жители Донбасса отказались признавать новое руководство страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это ВСУ начали так называемую «антитеррористическую операцию», позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР. По данным ООН, за годы гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек.